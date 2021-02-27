За убийством журналиста Хашкаджи стоит наследный принц Саудовской Аравии, считают в американской разведке

В Управлении директора национальной разведки США полагают, что операцию, в рамках которой был убит саудовский журналист Джамаль Хашкаджи, одобрил лично наследный принц Саудовской Аравии, передает американский телеканал CNN.

"Согласно нашей оценке, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман одобрил операцию в Стамбуле (Турция) по захвату или убийству саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи", - говорится в докладе разведслужбы США, отрывки из которого приводит CNN.

"Наши оценки основаны на том, как наследный принц контролировал процесс принятия решений в королевстве, на данных о непосредственном участии в операции ключевого советника и членов охраны Мухаммеда ибн Салмана, а также на фактах поддержки наследным принцем применения насильственных мер для того, чтобы диссиденты за рубежом, в том числе Хашкаджи, молчали", - поясняется в документе.

"С 2017 года у наследного принца был абсолютный контроль над органами безопасности и разведки королевства, в связи с чем крайне маловероятно, что официальные лица Саудовской Аравии провели операцию подобного характера без согласия наследного принца", - отмечается в докладе.

Президент США Джо Байден в среду заявил, что ознакомился с докладом Национальной разведки США об убийстве Хашкаджи.

Хашкаджи, работавший для американского издания The Washington Post, был убит в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. Тело журналиста так и не было найдено.

По версии Эр-Рияда, Хашкаджи был убит саудовскими агентами в ходе операции, спланированной двумя помощниками наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, причем помощники теперь уволены, а сам принц к убийству не причастен.