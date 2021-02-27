События

00:53 27.02.2021

За убийством журналиста Хашкаджи стоит наследный принц Саудовской Аравии, считают в американской разведке

2 мин читать

В Управлении директора национальной разведки США полагают, что операцию, в рамках которой был убит саудовский журналист Джамаль Хашкаджи, одобрил лично наследный принц Саудовской Аравии, передает американский телеканал CNN.

"Согласно нашей оценке, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман одобрил операцию в Стамбуле (Турция) по захвату или убийству саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи", - говорится в докладе разведслужбы США, отрывки из которого приводит CNN.

"Наши оценки основаны на том, как наследный принц контролировал процесс принятия решений в королевстве, на данных о непосредственном участии в операции ключевого советника и членов охраны Мухаммеда ибн Салмана, а также на фактах поддержки наследным принцем применения насильственных мер для того, чтобы диссиденты за рубежом, в том числе Хашкаджи, молчали", - поясняется в документе.

"С 2017 года у наследного принца был абсолютный контроль над органами безопасности и разведки королевства, в связи с чем крайне маловероятно, что официальные лица Саудовской Аравии провели операцию подобного характера без согласия наследного принца", - отмечается в докладе.

Президент США Джо Байден в среду заявил, что ознакомился с докладом Национальной разведки США об убийстве Хашкаджи.

Хашкаджи, работавший для американского издания The Washington Post, был убит в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. Тело журналиста так и не было найдено.

По версии Эр-Рияда, Хашкаджи был убит саудовскими агентами в ходе операции, спланированной двумя помощниками наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, причем помощники теперь уволены, а сам принц к убийству не причастен.

Теги: #сша #саударавия #доклад #хашкаджи
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:28 26.02.2021
Порошенко: Украина получила базовый международный документ, именуемый как "Декларация Помпео" о непризнании США Крыма российским

Порошенко: Украина получила базовый международный документ, именуемый как "Декларация Помпео" о непризнании США Крыма российским

21:58 26.02.2021
США вводят визовые санкции в отношении 76 саудовцев в связи с докладом об убийстве Хашкаджи

США вводят визовые санкции в отношении 76 саудовцев в связи с докладом об убийстве Хашкаджи

20:14 26.02.2021
Зеленский поблагодарил Байдена за поддержку в непризнании заявленной РФ аннексии Крыма

Зеленский поблагодарил Байдена за поддержку в непризнании заявленной РФ аннексии Крыма

16:28 26.02.2021
США никогда не признают временную оккупацию Крыма Россией – Байден

США никогда не признают временную оккупацию Крыма Россией – Байден

13:36 26.02.2021
Российская оккупация и усиление милитаризации Крыма угрожают общей мировой безопасности – Госдеп США

Российская оккупация и усиление милитаризации Крыма угрожают общей мировой безопасности – Госдеп США

13:33 26.02.2021
Новая администрация США готова к диалогу о санкциях против "Северного потока 2" - СМИ

Новая администрация США готова к диалогу о санкциях против "Северного потока 2" - СМИ

07:32 26.02.2021
В седьмую годовщину после начала оккупации Крыма США призвали РФ прекратить агрессию против Украины – посольство

В седьмую годовщину после начала оккупации Крыма США призвали РФ прекратить агрессию против Украины – посольство

04:58 26.02.2021
Сенатор Макконнелл заявил, что готов поддержать кандидатуру Трампа на пост президента в 2024 году

Сенатор Макконнелл заявил, что готов поддержать кандидатуру Трампа на пост президента в 2024 году

02:56 26.02.2021
Сенат утвердил кандидатуру Грэнхолм на пост главы Минэнерго США

Сенат утвердил кандидатуру Грэнхолм на пост главы Минэнерго США

01:49 26.02.2021
Байден заявил, что американцам сделано 50 млн прививок от коронавируса за 37 дней его пребывания на посту президента

Байден заявил, что американцам сделано 50 млн прививок от коронавируса за 37 дней его пребывания на посту президента

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Геращенко: Никаких "полицейских кордонов" на Банковой в субботу не будет

Украина вводит санкции против 10 человек из высшего офицерского состава за измену Родине – секретарь СНБО

Данилов: через две недели на заседании СНБО заслушают отчеты Офиса генпрокурора, СБУ и МИД по делам о госизмене и дезертирстве

Данилов: СНБО поручил Кабмину разработать законопроект о двойном гражданстве, которое нельзя будет использовать в интересах других государств

Зеленский сменил представителя Украины в подгруппе ТКГ по социально-экономическим вопросам

ПОСЛЕДНЕЕ

Застрявший в Египте самолет SkyUp вылетит в Киев в субботу утром

Геращенко: Никаких "полицейских кордонов" на Банковой в субботу не будет

Венедиктова: Дело Стерненко политизировано им самим, для снижения накала в обществе следует говорить о другом фигуранте

Венедиктова: Большая часть убытков в деле ПриватБанка будет возмещена

Венедиктова: Утечка информации по подозрению Яценко в рамках дела ПриватБанка была, но мы не можем сказать, откуда

Венедиктова: в Офисе генпрокурора сейчас нет проектов подозрений от других правоохранительных органов по эпизодам ПриватБанка

Венедиктова: в Офисе генпрокурора сейчас нет проектов подозрений от других правоохранительных органов по эпизодам ПриватБанка

Зеленский: мы должны обеспечить каждого украинца скоростным интернетом в любой точке страны

Степанов встретился с послами G7 для обсуждения совместного противодействия пандемии

ФГИ рассчитывает приватизировать "Центрэнерго" к концу текущего года – замглавы главы ФГИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА