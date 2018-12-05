И.Луценко: Освобождение украинских моряков как военнопленных и обмен заложников - два разных процесса

Освобождение украинских моряков как военнопленных и обмен заложников – это разные процессы, подчеркивает представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко.

"Украинские моряки, которые были захвачены российскими военными и ФСБ, согласно Женевской конвенции 1949 года, являются военнопленными. Они не имеют никакого отношения к обмену незаконно захваченных украинцев – журналистов, военных, мирного населения. Это два разных процесса", - сказала она журналистам в среду в Киеве.

И.Луценко добавила, что Украина настаивает на освобождении моряков без каких-либо условий.

Накануне украинская сторона в Трехсторонней контренной группе (ТКГ) потребовала немедленного освобождения 24 захваченных Россией в районе Керченского пролива украинских моряков без каких-либо условий и обменов, так как они являются военнопленными.

"Украина требует немедленного освобождения 24 военнопленных моряков, находящихся в России, без каких-либо условий. На них распространяется действие Женевских конвенций, военнопленных нельзя судить, и мы требуем их немедленного освобождения без предусловий, без каких-либо обменов", - написала первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко на своей странице в соцсети Facebook 4 декабря.

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия захватили в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера Военно-морских сил ВСУ "Бердянск" и "Никополь".

24 украинца, находившихся на захваченных судах ВМС ВСУ, были арестованы по решению судов Симферополя и Керчи до 25 января 2019 года.

Арестованные моряки были этапированы в Москву в СИЗО "Лефортово", а трое раненых содержатся в медблоке следственного изолятора "Матросская тишина".