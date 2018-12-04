Суд в Тбилиси оставил задержанных украинцев под арестом – Семенченко

Суд в Тбилиси избрал меру пресечения в виде ареста шестерым задержанным по подозрению в незаконном хранении оружия гражданам Украины, сообщил народный депутат из фракции "Самопомич" Семен Семенченко.

"Суд в Тбилиси оставил украинских граждан и грузинского добровольца под арестом", - написал С.Семенченко на своей странице в Фейсбуке во вторник.

Нардеп отметил, что намерен совместно с адвокатам требовать проведения экспертизы, кроме того, будет подана апелляция.

Как сообщают грузинские СМИ, судья согласился с доводами прокуратуры по поводу того, что задержанные в случае их освобождения под залог могут попытаться скрыться, а также совершить новое преступление или попытаться помешать следствию в поиске улик.

Между тем, адвокаты задержанных требовали их освобождения без избрания меры пресечения либо под залог в размере 5 тыс. лари (около $1,9).

Как сообщалось, в воскресенье, 2 декабря, в Тбилиси в гостинице "Альянс" были задержаны шестеро граждан Украины и один гражданин Грузии по подозрению в незаконном приобретении, хранении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ. С.Семенченко заявил, что часть из задержанных принимали участие в боевых действиях на востоке Украины в составе батальона "Донбасс".