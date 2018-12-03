События

15:42 03.12.2018

Почти половина израильтян считают власти страны коррумпированными

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Почти половина израильтян считают власти страны коррумпированными

Порядка 47% израильтян уверены, что руководство, ряд госучреждений и социальных институтов Израиля подвержены коррупции, свидетельствуют результаты исследования общественного мнения, которые в понедельник публикует газета "Джерузалем пост".

Больше всего в продажности руководства страны уверены сторонники левой оппозиционной партии "Мерец" (78%). Среди сторонников партии премьера страны Биньямина Нетаньяху "Ликуд" - лишь 23% опрошенных заявили, что израильское руководство - коррумпировано.

При этом 72% респондентов заявили, что наиболее коррумпированным является правительство Израиля, еще около 69% опрошенных отметили, что коррупция проникла в органы местного самоуправления, и 66% заявили подобное о Кнессете.

В свою очередь, 58% израильтян выразили уверенность в том, что коррупции подвержены израильские СМИ, и в Израиле существует проблема "фейковых новостей".

Наибольшим доверием израильтян пользуется Армия обороны Израиля (89%), а также президент страны Реувен Ривлин (68%).

Участников опроса также опросили, какие личные качества, по их мнению, является самыми важными для политика. В результате, 38% респондентов назвали честность, 24% - способность выполнять свою работу качественно, 19% - способность сдерживать свои обещания.

Результаты опроса опубликованы в понедельник газетой "Джерузалем пост". В нем приняли участие более 1 тыс. человек.

Опрос проводился на фоне проходящих разбирательств в отношении премьер-министра страны и его супруги. Так, накануне полиция Израиля распространила заявление, в котором рекомендует предъявить обвинения Б.Нетаньяху и его супруге по подозрению в коррупции.

Сам Б.Нетаньяху решительно отвергает подозрения в причастности к коррупции.

Теги: #опрос #израиль
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