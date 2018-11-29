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15:34 29.11.2018

Зубко: Ситуация в Азовском море - вызов для всего мира

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Зубко: Ситуация в Азовском море - вызов для всего мира

Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко расценивает сложившуюся в акватории Азовского моря конфликтную ситуацию как вызов для всего мирового сообщества, сообщает пресс-служба вице-премьера в четверг.

"Сегодняшняя ситуация в Азовском море - это достаточно большой вызов для всего мира. И мы имеем мощную поддержку мирового сообщества в отношении разрешения ситуации, что даст возможность остановить агрессию России не только в Азовском море, но и на временно оккупированных территориях Украины", - сказал он в комментарии телеканалу "Прямой".

Вице-премьер подчеркнул, что Мариуполь (Донецкая обл.) - важный составляющей экономики Украины город с точки зрения металлургии, поэтому транспортные потоки, пролегающие через Азовское море, чрезвычайно важны для экономического сотрудничества Германии и Украины.

"Это вопрос не только экспорта нашей продукции, но и получения сырья именно европейскими партнерами из Украины через Азовское и Черное моря", - отметил он.

Г.Зубко заявил, что в своем выступлении на 3-м Украинско-немецком экономическом форуме канцлер Германии Ангела Меркель "четко заявила о политической поддержке Украины не только в направлении проведения реформ и развития бизнеса в Украине со стороны Германии, а важнее всего - территориальной целостности и поддержки страны".

Теги: #зубко #азовское_море
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