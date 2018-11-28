МИД Украины направил в МИД РФ ноту протеста с требованием освободить захваченных моряков

Министерство иностранных дел Украины требует освободить украинских моряков, членов экипажей украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яни Капу", захваченных российской стороной в акватории Черного моря вечером в воскресенье.

Как сообщается на официальном сайте украинского внешнеполитического ведомства в среду, соответствующая нота протеста была направлена в Министерство иностранных дел РФ днем ранее.

"27 ноября 2018 года Министерству иностранных дел РФ передана очередная нота протеста МИД Украины в связи с продолжением Россией противоправных действий в отношении военнослужащих ВМС Вооруженных сил Украины… которые 25 ноября этого года были захвачены в военный плен в результате очередного акта вооруженной агрессии РФ против Украины в территориальных водах и исключительной экономической зоне нашего государства в Черном море. Российской стороне обновлено категорическое требование немедленно освободить из-под стражи захваченных граждан Украины и обеспечить их безопасное возвращение на родину", - говорится в заявлении МИД Украины.

Украинская сторона в очередной раз потребовала неотложного и в полном объеме обеспечения Российской Федерацией всех законных прав захваченных граждан Украины, предусмотренных Женевской конвенцией от 12 августа 1949 года об обращении с военнопленными, а также допуска к ним представителей Международного Комитета Красного Креста.