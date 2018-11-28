События

16:58 28.11.2018

МИД Украины направил в МИД РФ ноту протеста с требованием освободить захваченных моряков

1 мин читать
МИД Украины направил в МИД РФ ноту протеста с требованием освободить захваченных моряков

 Министерство иностранных дел Украины требует освободить украинских моряков, членов экипажей украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яни Капу", захваченных российской стороной в акватории Черного моря вечером в воскресенье.

Как сообщается на официальном сайте украинского внешнеполитического ведомства в среду, соответствующая нота протеста была направлена в Министерство иностранных дел РФ днем ранее.

"27 ноября 2018 года Министерству иностранных дел РФ передана очередная нота протеста МИД Украины в связи с продолжением Россией противоправных действий в отношении военнослужащих ВМС Вооруженных сил Украины… которые 25 ноября этого года были захвачены в военный плен в результате очередного акта вооруженной агрессии РФ против Украины в территориальных водах и исключительной экономической зоне нашего государства в Черном море. Российской стороне обновлено категорическое требование немедленно освободить из-под стражи захваченных граждан Украины и обеспечить их безопасное возвращение на родину", - говорится в заявлении МИД Украины.

Украинская сторона в очередной раз потребовала неотложного и в полном объеме обеспечения Российской Федерацией всех законных прав захваченных граждан Украины, предусмотренных Женевской конвенцией от 12 августа 1949 года об обращении с военнопленными, а также допуска к ним представителей Международного Комитета Красного Креста.

Теги: #нота_протеста #моряки #азовское_море #мид
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Вопросы правовой помощи плененным РФ украинским морякам будут решены - Минобороны

В Симферополе суд арестовал еще 9 украинцев с захваченных в Керченском проливе кораблей ВМС Украины

В Крыму арестован командир украинского бронекатера "Никополь"

Еще двое украинцев, задержанных российскими пограничниками в Керченском проливе, арестованы на два месяца

Минюст обратился в ЕСПЧ относительно защиты прав захваченных РФ украинских моряков

Порошенко: НАТО может поддержать Украину заходом нескольких судов в Черное море

Украина согласовала с МККК совместные действия по защите военнопленных украинских моряков

Украина сделает всё для возвращения домой военных моряков, захваченных РФ – Порошенко

Кремль проигнорировал запрос Киева на организацию разговора глав государств после захвата украинских судов

Воронченко - плененным РФ морякам: Украина прилагает все возможные усилия для освобождения вас из плена

ПОСЛЕДНЕЕ

Военное положение запрещает проведение массовых акций и забастовок по всей Украине – мнение

Информация о якобы изъятии транспортных средств в связи с военным положением является "фейком" - Минобороны

Все пункты пропуска на западном участке украинской границы работают в штатном режиме

В Сумской области нет паники из-за военного положения, но повышался курс валют

Украина передислоцирует свои войска для защиты от РФ - Порошенко

Националисты вновь пытаются блокировать работу ТРЦ "Ocean Plaza" в Киеве

Кабмин передал в пользование Вселенскому патриархату недвижимое имущество Андреевской церкви в Киеве

Порошенко: У нас есть сотни заявлений от участников АТО, готовых вернуться в свои части, чтобы защитить страну

Кабмин вернул в состав Кременецко-Почаевского заповедника сооружения Почаевской лавры

В США обвиняют в киберпреступлениях шестерых россиян и двух казахстанцев

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА