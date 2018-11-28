Порошенко: У нас есть сотни заявлений от участников АТО, готовых вернуться в свои части, чтобы защитить страну

Президент Украины Петр Порошенко заявляет о сотнях участников АТО, готовых возвратиться в свои части для защиты Украины в случае агрессии Российской Федерации.

"У нас, кроме штатной численности наших бригад, резерв первой очереди. Сегодня у нас уже сотни заявлений от участников АТО о готовности немедленно возвратиться в свои части и подразделения, и использовать те знания и тот уровень боевой подготовки для того, чтобы защитить страну", - сказал П.Порошенко во время посещения 169-го учебного центра Сухопутных войск ВСУ в Черниговской области в среду.

Беседуя с военнослужащими, он подчеркнул: "Вам надо иметь хорошую подготовку, чтобы в случае необходимости враг потерпел поражение и заплатил высокую цену за безответственное решение о вторжении на украинскую территорию".