В военкоматы Харьковщины звонят и приходят желающие мобилизоваться в ВСУ

Военные комиссариаты Харькова и области работают в плановом режиме, сообщил облвоенком Юрий Калгушкин и добавил, что при этом получает звонки от жителей региона, которые желают быть мобилизованными в Вооруженные силы, либо же интересуются вопросом участия в военных сборах резервистов.

"Уточняются учетные данные военнообязанных оперативного резерва первой очереди и оперативного резерва второй очереди. Практически никого мы из военнообязанных сейчас не вызываем в военные комиссариаты - уточняем исключительно в телефонном режиме", - сказал Ю.Калгушкин на брифинге во вторник.

По его словам, в военкоматы к нему лично обращаются желающие мобилизоваться в ВСУ.

"Приезжали, звонили, приходили общественные организации патриотического характера, волонтерские организации с желанием прийти в военный комиссариат и призваться или по частичной мобилизации, или на учебные сборы. Главная цель - защита Харьковской области, защита Украины. Я посчитал: вчера приблизительно больше 200 военнообязанных позвонили мне и выразили желание защитить Украину, ее целостность и независимость", - сказал Ю.Калгушкин.

По его словам, аналогичные звонки и обращения поступали во все райвоенкоматы города и области.