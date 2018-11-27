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13:24 27.11.2018

Минобороны прорабатывает вопрос создания координационного центра с Генштабом в связи с введением военного положения

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Минобороны прорабатывает вопрос создания координационного центра с Генштабом в связи с введением военного положения

В Министерстве обороны прорабатывается вопрос создания Объединенного центра для координации действий Минобороны и Генерального штаба Вооруженных сил Украины в связи с введением военного положения в ряде областей Украины.

"Это подразделение будет, в том числе, информировать органы исполнительной власти и другие ведомства в части, касающейся всестороннего обеспечения ВС Украины", - говорится в сообщении пресс-службы во вторник .

По словам министра обороны Украины Степана Полторака, в настоящее время проводится ряд мероприятий, направленных на повышение уровня готовности ВСУ к отражению внешней агрессии, включая обеспечение подготовки всех министерств и ведомств Украины к возможному развитию событий.

"Введение военного положения необходимо в качестве превентивной меры в случае проведения Россией полномасштабной сухопутной военной операции против Украины. Мы должны проверить готовность реагировать на любое развитие событий", - пояснил С.Полторак.

Теги: #минобороны #генштаб
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