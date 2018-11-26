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19:12 26.11.2018

РФ должна соблюдать международное законодательство и не чинить препятствий украинским судам в Керченском проливе – постпред США при ООН

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РФ должна соблюдать международное законодательство и не чинить препятствий украинским судам в Керченском проливе – постпред США при ООН

Постоянный представитель США при ООН Ники Хейли называет злостным деянием, требующим международного осуждения, нарушение РФ международного законодательства в Керченском проливе и заявляет, что санкции по отношении к России по Крыму будут сохранены.

"Это абсолютно нецивилизованный способ ведения дел, это (действия РФ - ИФ) не позволило украинским кораблям пройти Керченский пролив, это нарушение по международному праву, это злостное действие, которое международное сообщество должно осудить и не должно ни в коем случае принимать", - сказала она в ходе спецзаседания Совбеза ООН по ситуации в Украине в понедельник.

По словам Н.Хейли, США и в дальнейшем будут поддерживать народ Украины в противостоянии российской агрессии. "Мы ожидаем, что и наши партнеры будут руководить этими усилиями в Нормандском формате, который мы поддерживаем", - сказала постпред США.

Она добавила: "Призываем Россию соблюдать свои международные обязательства и не чинить препятствий для прохода украинских судов в Керченском проливе. Призываем деэскалировать то насилие, которые было создано… Россия должна положить конец незаконному поведению", - подчеркнула она.

"Мы будем и далее сохранять санкции по отношению к России, связанные с Крымом,"- подытожила постпред США.

Теги: #сша #азовское_море #оон
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