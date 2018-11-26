Москалькова сообщила Денисовой, что трое украинских моряков находятся в керченской больнице

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что по информации российского омбудсмена Татьяны Москальковой, трое захваченных в Азовском море украинских моряков находятся в керченской больнице (Крым) в не тяжелом состоянии.

"Есть информация о состоянии украинских моряков, задержанных в Азовском море. Только что опять говорила с уполномоченным РФ по правам человека Татьяной Москальковой. Она сообщила мне, что наши моряки находятся на территории города Керчь (оккупированный Крым – ИФ). Сейчас происходит их опрос следователем пограничного управления ФСБ РФ", - написала Л.Денисова на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

"По ее (Т.Москальковой – ИФ) словам, трое украинских моряков находятся в Керченской больнице №1. Их состояние оценивается как не тяжелое. Москалькова заверила меня, что им оказана вся необходимая помощь, и угрозы жизни нет", - написала украинский омбудсмен.