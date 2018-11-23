В Приморском райсуде Одессы при рассмотрении "земельных дел" Затоки возник конфликт, в полицию доставили 49 человек

В Приморском районном суде Одессы в пятницу во время рассмотрения дела по незаконному выделению земельных участков в пгт Затока (Белгород-Днестровский район) возник конфликт между группами поддержки двух сторон, в отделение полиции доставлены 49 человек.

Как сообщает полиция Одесской области, в суде между группами поддержки сторон – участников судебного процесса - возник конфликт, который перерос в драку. Благодаря действиям правоохранителей конфликт был локализован, 49 человек доставлены в Портофранковское отделение полиции для установления обстоятельств происшествия, после чего их действиям будет дана правовая квалификация.

В полиции указали, что анкетные данные всех доставленных в отделение установлены, большинство из них - жители других регионов Украины. Правоохранители устанавливают цель, с которой мужчины прибыли в Одессу.

В свою очередь, советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк сообщил, что прибывшие из разных областей пытались сорвать судебное заседание, при этом он отметил, что местные жители в конфликте не участвовали.

"Сегодня во время судебного заседания в Приморском суде Одессы по "земельным делам Затоки", активисты, которые не смогли оставаться равнодушными к такому важному делу, что приехали даже из Винницы и других областей Украины (местные уже давно в эти игры не играют), пытались устроить беспорядки и сорвать судебное заседание, возникла толкотня, близкая к тому, чтобы перерасти в массовую драку", - написал Р.Форостяк на странице в Фейсбуке.

По его словам, правоохранители вынуждены были вмешаться в ситуацию, 49 человек из числа "прибывших активистов" были задержаны и доставлены в местный участок.