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11:25 23.11.2018

ГБР официально начинает работу с 27 ноября

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ГБР официально начинает работу с 27 ноября

Государственное бюро расследований (ГБР) официально начинает свою работу с 27 ноября, сообщает официальное издание "Урядовый курьер".

В объявлении, опубликованном в газете в пятницу, директор ГБР Роман Труба сообщает о начале деятельности Госбюро расследований с 27 ноября 2018 года как центрального органа исполнительной власти, который осуществляет правоохранительную деятельность с целью предотвращения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, отнесенных к его компетенции.

Ранее в ноябре Р.Труба сообщал, что на 27 ноября запланировано назначение 295 следователей ГБР и принятие присяги. Среди них - 102 следователя центрального аппарата и 193 следователя территориальных управлений ГБР.

В Госбюро указали, что в центральном аппарате и территориальных управлениях сформированы следственные подразделения по трем направлениям: расследование преступлений в сфере служебной деятельности и коррупции; расследование преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов и в сфере правосудия; расследование военных преступлений.

Теги: #гбр
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