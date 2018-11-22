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18:17 22.11.2018

Сайдик: Выполнение Минских соглашений обсудят в Берлине и Вене на следующей неделе

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Сайдик: Выполнение Минских соглашений обсудят в Берлине и Вене на следующей неделе

 Выполнение Минских соглашений будет обсуждаться в Берлине и Вене на следующей неделе, сообщил спецпредставитель ОБСЕ в Украине Мартин Сайдик на брифинге в Минске в четверг.

"В понедельник в Берлине состоится встреча нормандского формата в рамках контрольного механизма, предусмотренного декларацией лидеров "нормандской четверки" от 12 февраля 2015 года", - сказал М.Сайдик.

Спецпредставитель ОБСЕ отметил, что приветствует это совещание, "поскольку оно свидетельствует о взаимодействии "нормандского" и "минского" форматов".

Кроме того, проинформировал М.Сайдик, в четверг состоится заседание постоянного совета в ОБСЕ в Вене, посвященное Украине.

Ранее в МИД Украины подтвердили информацию о встрече в "нормандском формате" на уровне политических директоров на следующей неделе в Берлине. По некоторым данным, такая встреча может произойти 26 ноября.

Теги: #сайдик #минские_соглашения #обсє
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