Сайдик: Выполнение Минских соглашений обсудят в Берлине и Вене на следующей неделе

Выполнение Минских соглашений будет обсуждаться в Берлине и Вене на следующей неделе, сообщил спецпредставитель ОБСЕ в Украине Мартин Сайдик на брифинге в Минске в четверг.

"В понедельник в Берлине состоится встреча нормандского формата в рамках контрольного механизма, предусмотренного декларацией лидеров "нормандской четверки" от 12 февраля 2015 года", - сказал М.Сайдик.

Спецпредставитель ОБСЕ отметил, что приветствует это совещание, "поскольку оно свидетельствует о взаимодействии "нормандского" и "минского" форматов".

Кроме того, проинформировал М.Сайдик, в четверг состоится заседание постоянного совета в ОБСЕ в Вене, посвященное Украине.

Ранее в МИД Украины подтвердили информацию о встрече в "нормандском формате" на уровне политических директоров на следующей неделе в Берлине. По некоторым данным, такая встреча может произойти 26 ноября.