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18:40 21.11.2018

Порошенко хочет инициировать введение при вузах курсов для получения ветеранами АТО и ООС новой специальности

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Порошенко хочет инициировать введение при вузах курсов для получения ветеранами АТО и ООС новой специальности

Президент Украины Петр Порошенко намерен инициировать введение при высших учебных заведениях кратковременных программ для ветеранов АТО и ООС с целью получения новой специальности.

"Мы выйдем с инициативами, чтобы при каждом учебном заведении мы сделали группы ветеранов, курсы 6-8-месячные, куда ветераны смогли бы прийти и получить знания и их адаптировали к современным требованиям жизни. Это касается и экономики, и права, и бизнеса. Давайте совместно это делать", - сказал глава государства во время ознакомления с работой "Областного медицинского центра вертебрологии и реабилитации" Житомирского областного совета, сообщила пресс-служба президента.

Говоря о возможности получения ветеранами новой специальности, П.Порошенко пообещал инициировать соответствующий процесс на законодательном уровне и предложить эту идею правительству.

Теги: #оос #порошенко #ато
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