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16:03 21.11.2018

Протестующие на "евробляхах" начали пропускать транспорт

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Протестующие на "евробляхах" начали пропускать транспорт

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") отмечает отсутствие скопления автомобилей на перекрытых водителями автомобилей с европейской регистрацией автодорогах, сообщили агентству "Интерфакс Украина" в пресс-службе "Укравтодора".

"Информации о скоплении грузового или пассажирского транспорта на перекрытых протестующими автодорогах нет. Протестующие пропускают автотранспорт", - отметили в пресс-службе агентства.

Как сообщалось, по данным "Укравтодора", протестующие против принятия законопроектов №8487 и №8488 по состоянию на 12:00 блокировали в среду движение по дорогам государственного значения в 20 местах в 15 областях Украины.

Теги: #укравтодор #протест
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