"АвтоЕвроСила" объявила о прекращении первого этапа акции и разблокировании дорог

Общественная организация "АвтоЕвроСила" приняла решение прекратить первый этап борьбы и перейти к подготовке к следующей акции "Требуем вето президента!".

"После "провального" голосования в ВР акция в предыдущем формате больше не актуальна, поэтому сообщество "АвтоЕвроСилы" приняло решение прекратить первый этап борьбы и перейти к подготовке к следующей акции "Требуем вето президента!", - говорится в сообщении организации в Фейсбуке в среду.

В сообщении также отмечается, что после подписания спикером Верховной Рады Андреем Парубием законопроектов №8487 и №8488 "АвтоЕвроСила" объявит дату начала акции "Требуем вето от президента!".

В организации утверждают, что все дороги в рамках всеукраинской акции "За доступную растаможку - вон возраст по акцизу!" были свободны для передвижения, а участники акции действовали в рамках закона, только временно ограничивая движение транспорта.

"АвтоЕвроСила" называет информационной провокацией заявление министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о силовом разблокировании дорог.

Как сообщалось, общественная организация "Авто Евро Сила" начала 20 ноября акции гражданского неповиновения в каждой области Украины с требованием отмены законопроектов №8487 и №8488 о внесении изменений в Налоговый кодекс, который снизит акциз на легковые автомобили, поскольку те предусматривают отмену коэффициента возраста в расчете стоимости акциза.

20 ноября протестующие владельцы автомобилей с европейской регистрацией перекрывали ряд дорог государственного значения в 16 областях. На следующий день в "Укравтодоре" сообщили о завершении акций протеста с перекрытием дорог в 9 областях и продолжении в 7. Позже эту цифру подтвердили в Национальной полиции, в то же время "Укравтодор" сообщил, что по состоянию на 12:00 протестующие владельцы нерастаможенных автомобилей блокировали движение в 20 местах в 15 областях Украины.

21 ноября в Национальной полиции Украины заявили о намерениях разблокировать движение по дорогам, перекрытым протестующими владельцами нерастаможенных автомобилей.

"Предостерегаем: в случае нарушений законодательства Украины к нарушителям будут применены предусмотренные законодательством мероприятия полицейского принуждения… В случае дальнейших попыток блокирования транспортных коммуникаций - к правонарушителям будут применяться предусмотренные законом меры", - говорится в сообщении на сайте Нацполиции.

В свою очередь, министр внутренних дел Украины А.Аваков заверил, что полиция будет действовать в рамках закона, но "в случае неповиновения – жестко". "Либеральная лояльность к "евробляхерам" закончилась там, где они превратили право на протест в ограничение прав других. Принято решение о разблокировании всех перекрытых ими автодорог. Полиция будет работать в рамках закона, но в случае неповиновения – жестко", - написал глава МВД в Твиттере.