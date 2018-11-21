В Одессе "скорая" столкнулась с автомобилем охранной фирмы, травмированы медики и пациент

Четыре человека получили травмы в результате столкновения кареты "скорой помощи" с автомобилем частной охранной фирмы в Приморском районе Одессы вследствие которой автомобиль "скорой" опрокинулся на бок, сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области в среду.

"Предварительно установлено, что автомобиль "Рено" одной из частных охранных фирм столкнулся с автомобилем "скорой помощи", который двигался со включенными проблесковыми маячками и звуковой сиреной на красный сигнал светофора. В результате столкновения автомобиль "скорой" опрокинулся, в результате чего травмы получили трое медиков и пациентка. Все они доставлены в больницу для предоставления помощи", - говорится в сообщении.

По факту происшествия начато уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Оба транспортных средства помещены на площадку временного хранения. В рамках производства будет назначен ряд экспертиз. В настоящее время следователи изучают видеозаписи и опрашивают свидетелей и участников ДТП.