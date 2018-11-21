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14:15 21.11.2018

Политическая декларация о будущих отношениях ЕС пока не готова

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Координатор ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье доложил в среду Еврокомиссии о состоянии переговоров по статье 50 договора о Евросоюзе в связи с выходом Великобритании из ЕС, сообщил заместитель председателя ЕК Валдис Домбровскис.

"Европейский совет по статье 50 предусмотрен на воскресенье. Но для этого надо договориться по политической декларации о будущих отношениях. И это пока не достигнуто", - сказал зампред ЕК в среду на брифинге в Брюсселе.

Он сообщил, что в пятницу состоится совещание шерп, и до этого нужен готовый текст. "Еврокомиссия готова изучить такой текст и принять необходимые меры", - отметил В.Домбровскис.

Теги: #великобритания #ес #декларация #барнье
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