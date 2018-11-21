Трамп отверг критику в адрес его дочери за использование личной почты при обсуждении рабочих вопросов

Президент США Дональд Трамп назвал сообщения об использовании его дочерью Иванкой Трамп, являющейся президентским советником, личной электронной почты для деловой переписки "фейковыми новостями", сообщают американские СМИ.

"Хиллари Клинтон удалила 33 тыс. электронных писем. У нее был сервер в подвале. Иванка Трамп этого не делала. Ее звонки не были засекречены, а вот у Хилари Клинтон были. Это все фейковые новости", - заявил Д.Трамп перед своим отъездом во Флориду в отпуск на День благодарения.

Между тем, подобное потенциальное нарушение Х.Клинтон во время ее пребывания на посту госсекретаря США стало центральным элементом президентской кампании Д.Трампа в 2016 году. Он активно критиковал свою соперницу за использование частного почтового сервера и за последующее удаление переписки.

"Они (письма - ИФ) не были удалены, как у Хиллари Клинтон. Она (Иванка Трамп - ИФ) ничего не делала, чтобы скрыть свои электронные письма. Я сегодня быстро посмотрел, они все в президентских архивах, ничего не спрятано", - сказал Д.Трамп.

Президент США также отметил, что не переживает за дочь. По его словам, она "может справиться сама".

Ранее газета "Вашингтон пост" сообщила о том, что И.Трамп общалась с высшими должностными лицами по личной электронной почте. По данным издания, в течение 2017 года она отправила сотни писем о делах Белого дома и ее официальном расписании помощникам администрации президента, должностным лицам кабинета министров, а также личным помощникам.

По словам адвоката Абби Лоуэлла, представляющего интересы дочери Д.Трампа, иногда она использовала личную почту, "почти всегда для логистики и планирования, касающегося ее семьи". Он также отметил, что она перестала делать это, как только узнала о требованиях к электронной переписке.

Между тем, республиканец Трей Гоуди, председатель Комитета по надзору и правительственной реформе палаты представителей американского конгресса, направил письмо главе аппарата Белого дома Джону Келли с требованием предоставить информацию о переписке И.Трамп. Он отметил, что это дело касается "закона о президентских записях и других требованиях к безопасности и учету".

В своем письме он указал 5 декабря как крайний срок для ответа на запрос. Он также попросил держать комитет в курсе внутреннего расследования Белого дома по этому делу.