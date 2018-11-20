Следствие пытается установить место пребывания дочери нардепа Березкина, в Украине она не появляется - Холодницкий

Правоохранители работают над установлением места нахождения дочери народного депутата из группы "Воля народа" Станислава Березкина, который фигурирует в уголовном производстве и которого парламент отказался лишить депутатской неприкосновенности для привлечения к уголовной ответственности.

"Предпринимаются меры для уточнения места пребывания. Но она сейчас за границей", - сказал глава Специализированной антикоррупционном прокуратуры Назар Холодницкий во вторник в Киеве, отвечая на вопрос агентства вам "Интерфакс-Украина", установлено ли место пребывания дочери народного депутата, которую ранее разыскивали.

Н.Холодницкий также отметил, что в Украине она не появляется.