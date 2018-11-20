У САП нет оснований для повторного внесения представления на снятие депутатской неприкосновенности с Березкина - Холодницкий

У Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) нет оснований для повторного внесения представления на лишение депутатской неприкосновенности парламентария из группы "Воля народа" Станислава Березкина после того, как Верховная Рада не поддержала соответствующее представление, заявил глава САП Назар Холодницкий.

"Не будет сейчас повторного (внесения представления – ИФ), поскольку нет никаких новых оснований", - сказал он в кулуарах Верховной Рады во вторник журналистам, отвечая на вопрос, будет ли прокуратура повторно вносить представление на С.Березкина.

Как сообщалось, депутаты в этот день отказались удовлетворить представление генерального прокурора Юлия Луценко о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата С.Березкина. В поддержку соответствующего представления проголосовали 160 народных депутатов при необходимых 226 для его принятия. В связи с этим председатель Верховной Рады Андрей Парубий не мог поставить на голосование представления о согласии на задержание и арест С.Березкина.

Как заявил с парламентской трибуны Ю.Луценко, нардепу могли инкриминировать совершение преступления по трем статьям Уголовного кодекса: ст.366 (служебный подлог), ст.191 (присвоение, расхищение имущества), ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).

"С мая 2016 года детективы НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины – ИФ) расследуют уголовное производство, в рамках которого установлено, что с сентября 2013 года по январь 2014-го бенефициарный собственник группы "Креатив", которым, по версии следствия, является Березкин, по сговору с другими собственниками ПАО "Креатив групп" из числа руководства и общества "Кредитное брокерское агентство" путем злоупотребления служебным положением должностными лицами ЧАО "Креатив" организовал завладение средствами, полученными в Ощадбанке под видом заключенного договора кредитной линии на $20 млн", - сказал он.

Генпрокурор отметил, что договор о привлечении кредитной линии был заключен с нарушением требований кредитной политики Ощадбанка и не был обеспечен залогом в полном объеме.

Группа "Креатив" (Кировоградская обл.) был одним из крупнейших производителей масложировой продукции в Украине. В состав группы входило три завода по переработке подсолнечника общей мощностью около 1,1 млн тонн семян в год, а также четыре завода по производству модифицированных жиров и маргаринов с общим годовым объемом производства более 200 тыс. тонн готовой продукции. В ее составе также был завод по переработке сои мощностью 270 тыс. тонн в год. Компания владела восемью элеваторными комплексами в Кировоградской, Николаевской, Киевской и Днепропетровской областях, растениеводческими хозяйствами и животноводческим комплексом.