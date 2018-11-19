Луценко не считает уместным отстранение своего зама Енина из-за экстрадиции в РФ Тумгоева

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не видит оснований для отстранения своего заместителя Евгения Енина в связи с проверкой правомерности экстрадиции гражданина РФ Тимура Тумгоева.

"Если я буду отстранять всех заместителей, которых хотят отстранить в интернете, боюсь, что ГПУ останется без единого прокурора... Господин Евгений Енин является заместителем по международным связям. И в дни, когда проходило служебное расследование о законности оснований экстрадиции Тумгоева, работал как минимум в трёх или четырех странах, связанных с правовой помощью по возвращению средств, аресту средств, экстрадиции. Потому парализовать его работу, тем более, что он никак не влияет на Генеральную инспекцию, проводившую проверку, я не собираюсь", - сказал генпрокурор журналистам в понедельник в Киеве, отвечая на соответствующий вопрос.

Ю.Луценко отметил, что общественные активисты, которых привлекли к проверке, проводимой Генеральной инспекцией, смогут ознакомиться с выводами.

Кроме того, генпрокурор отметил, что согласно выводу, ни одному служебному лицу МВД, СБУ, Генпрокуратуры, соответствующих областных подразделений не сообщили о возможном участии Т.Тумгоева в военных действиях. По его словам, документальных подтверждений пребывания Т.Тумгоева в зоне боевых действий не получили.

Ю.Луценко высказал недоумение в связи с тем, что адвокат Т.Тумгоева не сообщил эту информацию на этапе экстрадиционной проверки, а также в судах.

"Считаю, что в этой ситуации Генеральная инспекция даст объективный вывод. Но привлекать к ответственности за то, что человек по всем международным законным договорам, которые не остановил парламент, действовал верно, я не считаю (уместным - ИФ)", - сказал генпрокурор.

Он также сообщил, что распорядился включить в перечень обязательных вопросов при экстрадиционной проверке вопрос о том, принимал ли участие в боевых действиях человек, который подлежит экстрадиции.

Как сообщалось, в сентябре украинская сторона выдала России Т.Тумгоева, как оказалось, добровольца, воевавшего на Донбассе против российской агрессии.

Впоследствии в связи с экстрадицией в РФ Т.Тумгоева было открыто уголовное производство по ч.2 ст.367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Спикер Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко сообщил, что если Россия будет нарушать права экстрадированного, то Киев обратится в международный суд с требованием его возвращения на украинскую территорию.