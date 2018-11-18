Влада дозволила білоруській опозиції провести 24 листопада мітинг на честь Слуцького повстання

Слуцький районний виконавчий комітет дав дозвіл на проведення 24 листопада демонстрації та мітингу в честь 97-ї річниці Слуцького повстання, повідомили в прес-службі партії БНФ.

"Масові заходи відбудуться 24 листопада. На 11:00 призначено збір учасників біля міського стадіону, далі демонстрація рушить до міського парку, в якому із 11:45 до 12:30 відбудеться мітинг", - йдеться в повідомленні прес-служби партії.

Як минулого року, місцева влада змінила маршрут акції, не дозволивши пройти колоною головною вулицею Слуцька, як було заплановано у початковій заявці.

Організаторами акції виступають представники партії БНФ, руху "За Свободу" і руху солідарності "Разом".

Слуцьке повстання 1920 року - повстання проти радянської влади в районі міста Слуцька. Метою повстання було оголошено захист незалежності Білорусі від радянської окупації.