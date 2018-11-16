ФСБ пыталась повлиять на визовый центр для выдачи британских виз Петрову и Боширову - СМИ

Сотрудники ФСБ пытались оказать влияние на визовый центр, чтобы помочь оформить британские визы Александру Петрову и Руслану Боширову, которых в Великобритании обвиняют в причастности к инциденту в Солсбери, сообщают в пятницу издания The Insider и Bellingcat со ссылкой на бывшего сотрудника визового центра.

Издания рассказывают, что они получили ряд документов от попросившего убежище США бывшего сотрудника авторизованного визового центра TLSсontact.

Экс-сотрудник центра, которого издания называют Вадимом Митрофановым, сообщил, что ФСБ при помощи специальной системы имела доступ "ко всем видеокамерам внутри визового центра". Кроме того, по данным изданий, в распоряжении ФСБ была диаграмма внутренней компьютерной сети визового центра.

Также, ФСБ, по утверждению собеседника изданий, как минимум один раз безуспешно пыталась устроить в визовый центр своего сотрудника.

Кроме того, сообщают The Insider и Bellingcat, сотрудники ФСБ сообщали В.Митрофанову, что они хотят обеспечить беспрепятственное получение британских виз для "пары человек".

По словам В.Митрофанова, сотрудник ФСБ, с которым он контактировал, хотел, чтобы ряд паспортов попал в консульство без проверки в визовом центре. Но В.Митрофанов объяснил, что такое сделать невозможно без помощи кого-то непосредственно в британском консульстве, и больше они к теме не возвращались, пишет The Insider.

"Это происходило весной 2016 года, и уже через несколько месяцев Петров и Боширов впервые появились на территории Великобритании", - пишет The Insider.

The Insider обратился в консульство Великобритании, где изданию рассказали, что визовый центр TLScontact "выполняет административную роль и не влияет на процесс принятия решений по визам". "Поэтому они никаким образом не могут влиять на окончательное решение относительно выдачи визы", - заявили в консульстве.

По словам В.Митрофанова, когда он узнал об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, он, находясь в США, обратился в ФБР и рассказал о своих контактах с ФСБ, там ему посоветовали обратиться в ЦРУ или MI6, пишет The Insider. С ЦРУ В.Митрофанов не связался, но отправил данные в Mi5, однако ответа не получил, отмечает издание.

В начале марта 2018 г. в британском городке Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британский премьер Тереза Мэй позднее заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России.

В Москве отвергли эти обвинения, заявив, что химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

Лондон назвал исполнителями покушения на Скрипалей российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова, являющихся, по утверждению британских спецслужб, агентами ГРУ.

Ранее именно интернет-издание Bellingcat совместно с The Insider объявило, что ему удалось выяснить настоящее имя Руслана Боширова, по версии Bellingcat, это полковник ГРУ Анатолий Чепига.

Также Bellingcat и The Insider сообщали, что реальное имя А.Петрова - Александр Мишкин.