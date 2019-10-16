Политика

13:44 16.10.2019

Кабмин назначил Валентина Петрова главой Госспецсвязи и двух замглав ФГИ

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Кабмин назначил Валентина Петрова главой Госспецсвязи и двух замглав ФГИ

Кабинет министров назначил главой Государственной службы специальной связи и защиты информации Валентина Петрова, который ранее занимал должность руководителя службы по вопросам информационной безопасности аппарата Совета национальной безопасности и обороны.

Как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко по итогам заседания правительства в среду, Кабмин также назначил экс-директора департамента организационного развития и развития персонала "Укрпошты" Юлию Белову и кандидата в народные депутаты от партии "Голос" Тараса Элейка заместителями Фонда государственного имущества (ФГИ).

Теги: #фги #петров #кадры #госспецсвязи #кабмин
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