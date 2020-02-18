Набсовет банка "Сич" прекратил полномочия зампредправления Петрова на основании его заявления

Наблюдательный совет банка "Сич" (Киев) решением от 18 февраля прекратил полномочия заместителя председателя правления финучреждения Дениса Петрова, назначенного на эту должность 26 сентября 2019 года, на основании его заявления.

Согласно сообщению банка в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), вместо Петрова никто не назначен.

По данным на сайте банка "Сич", с января 2013-го по сентябрь 2019 года Петров работал в финансовой компании "Центр финансовых решений": сначала руководителем по вопросам регионального развития компании, позже - начальником управления развития каналов онлайн продаж, после чего – директором департамента интернет-продаж.

Банк "Сич" основан в 2011 году. Акционеры банка на общем собрании 27 ноября 2019 года приняли решение о его переименовании на Пауэр Банк.

По состоянию на 1 января 2020 года акционерами банка являлись Олег Баланда (55,615%), Валерий Раздорожный (31,016%), Андрей Мельник (9,6257%) и Олег Губанов (3,7433%).

В октябре 2019 года НБУ признал фактическим контролирующим банк "Сич" экс-главу правления Родовид Банка Горбуненко.

Согласно данным Нацбанка, на 1 января 2020 года по размеру общих акти