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14:47 16.11.2018

Неизвестные облили зеленкой главу ВККС

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Неизвестные облили зеленкой главу ВККС

Неизвестные облили зеленкой главу Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) Сергея Козьякова, на месте инцидента полиция проводит необходимые оперативно-следственные действия, будет решаться вопрос внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Как рассказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе полиции Киева, по предварительной информации двое неизвестных мужчин обили зеленкой С.Козьякова и скрылись.

"В результате нападения Козьяков телесных повреждений не получил", - отметили в полиции.

Сейчас правоохранители проводят необходимые оперативно-следственные действия, будет решаться вопрос внесения сведений в ЕРДР.

Ранее о нападении на С.Козьякова сообщал сайт "Судебно-юридической газеты".

"16 ноября около 13:00 на выходе из отеля Hilton в Киеве, где проходит VII Судебный форум, неизвестные напали на председателя Высшей квалификационной комиссии судей Сергея Козьякова. Один из нападавших плеснул в лицо главе Комиссии зеленкой, а другой плеснул зеленкой на одежду. После этого нападавшие скрылись", - говорилось в сообщении.

Теги: #вккс #козьяков
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