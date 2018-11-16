Полиция квалифицировала нападение на главу ВККС как насилие по отношению к госдеятелю

Полиция Киева открыла уголовное производство по статье "насилие по отношению к государственному деятелю" после инцидента с главой Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) Сергеем Козьяковым, сообщил член коллегии МВД Украины, народный депутат Антон Геращенко.

"По факту нападения на главу ВККС Сергея Козьякова полицией Киева начато расследование по части 2 статьи 346 - насилие по отношению к государственному деятелю. Полиция Киева проводит комплекс первоочерёдных оперативных мероприятий по поиску исполнителей и заказчиков этого правонарушения", - написал А.Геращенко на своей странице в Фейсбуке.

Он выразил мнение, что это нападение - попытка мести С.Козьякову "за его принципиальную позицию в деле проведения честного конкурса в Антикоррупционный и Верховный суд".

"Как народный депутат обращаюсь к руководству правоохранительных органов Украины с призывом повысить меры безопасности для членов ВККС и международных экспертов, которые в этот ответственный момент приступили к проведению конкурса по отбору судей Антикоррупционного суда", - подчеркнул А.Геращенко.

Как сообщалось, в пятницу днем неизвестные облили зеленкой главу ВККС С.Козьякова. В результате нападения телесных повреждений он не получил.