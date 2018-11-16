События

17:11 16.11.2018

Полиция квалифицировала нападение на главу ВККС как насилие по отношению к госдеятелю

1 мин читать
Полиция квалифицировала нападение на главу ВККС как насилие по отношению к госдеятелю

Полиция Киева открыла уголовное производство по статье "насилие по отношению к государственному деятелю" после инцидента с главой Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) Сергеем Козьяковым, сообщил член коллегии МВД Украины, народный депутат Антон Геращенко.

"По факту нападения на главу ВККС Сергея Козьякова полицией Киева начато расследование по части 2 статьи 346 - насилие по отношению к государственному деятелю. Полиция Киева проводит комплекс первоочерёдных оперативных мероприятий по поиску исполнителей и заказчиков этого правонарушения", - написал А.Геращенко на своей странице в Фейсбуке.

Он выразил мнение, что это нападение - попытка мести С.Козьякову "за его принципиальную позицию в деле проведения честного конкурса в Антикоррупционный и Верховный суд".

"Как народный депутат обращаюсь к руководству правоохранительных органов Украины с призывом повысить меры безопасности для членов ВККС и международных экспертов, которые в этот ответственный момент приступили к проведению конкурса по отбору судей Антикоррупционного суда", - подчеркнул А.Геращенко.

Как сообщалось, в пятницу днем неизвестные облили зеленкой главу ВККС С.Козьякова. В результате нападения телесных повреждений он не получил.

Теги: #уголовное_дело #антон_геращенко #вккс #козьяков
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Неизвестные облили зеленкой главу ВККС

"Миротворец" получил списки участвующих в организации фейковых "выборов" в "Л/ДНР" граждан Украины и намерен опубликовать их – А.Геращенко

Общественный совет международных экспертов Антикорупционного суда будет сформирован к концу октября

ВККС в ближайшее время объявит конкурс в апелляционную палату IP-суда

Глава ВККС выступает за ограничение публичности информации о судьях

Начато уголовное производство по видео, на котором патрульные вымогают взятку у нетрезвого водителя

Судья по делу о госизмене Янукович прошел квалификационное оценивание и соответствует занимаемой должности

Австралия возбудила уголовное дело против ANZ, Citigroup и Deutsche Bank по обвинению в сговоре

Украинские правоохранители возбудили дело относительно смертельного ДТП с участием украинских детей в Беларуси

Полиция Киева открыла второе производство по делу об избиении нардепа Найема

ПОСЛЕДНЕЕ

В Харьковской области 37 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки получили жилье

Снегопад на востоке США привел к гибели 8 человек, отключениям электроэнергии, отмене авиарейсов

ФСБ пыталась повлиять на визовый центр для выдачи британских виз Петрову и Боширову - СМИ

На Луганщине СБУ блокировала контрабанду оружия из района проведения ООС в РФ

Подозрительный предмет в авто, припаркованном у банка в Харькове, оказался безопасным – полиция

Пожарные локализовали масштабный пожар в Безлюдовке под Харьковом, пострадавших нет

Глава Минюста уверен, что Рада сможет ратифицировать Римский статут МУС до середины 2019 года

Картина Дэвида Хокни продана за рекордные для ныне живущего художника $90 млн

Власти Киева планируют построить пешеходно-велосипедный мост от Владимирской горки до арки "Дружбы народов"

Кличко потребовал приостановить строительство гостиницы на Андреевском спуске и разработать макет здания

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА