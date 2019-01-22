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15:24 22.01.2019

Прокуратура направила в суд обвинительные акты в отношении злоумышленников, причастных к нападению на главу ВККС

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Прокуратура направила в суд обвинительные акты в отношении злоумышленников, причастных к нападению на главу ВККС

Киевская местная прокуратура №10 передала в суд обвинительные акты в отношении 4 лиц, которые напали на главу Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Сергея Козьякова.

Как сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры г.Киева, собрано достаточно доказательств для обвинения злоумышленников в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, сопровождающееся особой дерзостью, совершенное группой лиц).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 4 лет.

Как сообщалось, 16 ноября 2018 года неизвестные облили зеленкой главу ВККС С.Козьякова. В результате нападения телесных повреждений он не получил.

В этот же день полиция Киева открыла уголовное производство по статье "насилие по отношению к государственному деятелю" (ч.2 ст.346 Уголовного кодекса Украины).

23 ноября полиция Киева задержала подозреваемых в нападении на главу Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) Сергея Козьякова, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. По его словам, группа из 5 человек "зарабатывала на таких заказах".

Теги: #вккс #прокуратура #суд #козьяков
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