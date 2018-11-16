В Доме профсоюзов в Киеве 21 ноября откроется фотовыставка, посвященная Революции достоинства

В Доме профсоюзов на Майдане Независимости в центре Киева с 21 ноября начнет работу выставка информационных и фотоматериалов времен Революции достоинства, сообщил генеральный директор Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - музея Революции достоинства Игорь Пошивайло.

"21 ноября пройдет открытие информационно-выставочного пространства. Ориентировочно в 14:00, в Доме профсоюзов. Это небольшое пространство не заменяет будущий музей, только дополняет", - сказал И.Пошивайло на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

Он уточнил, что также утром 21-го ноября пройдет поминальный молебен возле часовни на аллее Героев Небесной сотни. В Украинском доме в 17:30 пройдёт концерт памяти. В Мыстецьком Арсенале откроется выставка современного искусства, которая будет работать до 27 января.

Уже с 30 ноября на Майдане Независимости будет открыта фотовыставка к событиям времен Революции достоинства.