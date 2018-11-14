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18:36 14.11.2018

Картина американского художника Эдварда Хоппера "Китайское рагу" продана за рекордные $91,9 млн

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Картина американского художника Эдварда Хоппера "Китайское рагу" продана за рекордные $91,9 млн

Полотно "Китайское рагу" (Chop Suey) известного американского художника-урбаниста первой половины 20-го века Эдварда Хоппера было куплено за $91,9 млн, что является рекордной суммой для этого автора, пишет MarketWatch.

Имя покупателя не разглашается, однако, судя по намекам организаторов, это может быть музей.

По информации New York Times, картина досталась художественному музею Сиэтла - в этом городе жил и работал прежний владелец картины, покойный бизнесмен Барни Эбсуорт. Он был известным ценителем искусства и входил в руководство крупнейших музеев США.

Аукцион по продаже его коллекции проводился домом Christie's. Совокупная выручка аукциона составила $317,8 млн при оценке в $260 млн.

В ходе аукциона был установлен рекорд стоимости для работ другого знаменитого представителя американского искусства, Виллема де Кунинга. Его абстрактное полотно "Женщина как пейзаж" (Woman as Landscape) было продано за $68,9 млн.

Помимо этого, с молотка ушли картины Джексона Поллока, Джоан Митчелл, Франца Клайна и Джорджии О'Кифф.

Теги: #картина #аукцион
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