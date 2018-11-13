События

18:37 13.11.2018

Кириленко о постановлении Собора епископов УПЦ (МП): Впечатление, что документ написан в Кремле

2 мин читать
Кириленко о постановлении Собора епископов УПЦ (МП): Впечатление, что документ написан в Кремле

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко считает, что принятое во вторник постановление Собора епископов Украинской православной церкви (Московского патриархата) указывает на зависимость от Кремля.

"Впечатление такое, что сегодняшнее постановление Собора УПЦ (МП) написано в Кремле. А чем еще можно объяснить непризнание канонических решений Константинополя, нежелание Томоса об автокефалии для Украинской церкви и страх встречи с президентом своей страны? Только зависимостью от страны другой!" - написал В.Кириленко в Твиттере во вторник.

Собор епископов УПЦ (МП) в своем постановлении от 13 ноября заявил о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.

В документе также подчеркивается, что процесс предоставления Томоса об автокефалии является "искусственным, навязанным извне, не отражает внутренней церковной необходимости, не принесет реального церковного единства и углубит разделение и усилит конфликты среди народа Украины". Поэтому Собор епископов считает невозможным при таких условиях вовлечение епископата, духовенства и мирян УПЦ (МП) в эти процессы.

Что касается запланированной на вторник встречи архиереев УПЦ (МП) с президентом Украины Петром Порошенко, то возникла ситуация с расхождением в месте ее проведения. Так, АП направила предстоятелю УПЦ (МП) митрополиту Онуфрию приглашение на встречу с главой государства, которая должна была состояться во вторник в "Украинском доме". При этом УПЦ (МП) собрала всех иерархов церкви для встречи с президентом в Киево-Печерской лавре.

Собор епископов УПЦ (МП), собравшийся на заседание в Киево-Печерской лавре, заявил о готовности провести встречу с П.Порошенко, но только "на церковной территории".

Позднее пресс-служба АП изложила позицию президента о том, что он готов к диалогу и встрече в "Украинском доме".

Теги: #кириленко #церковь #упц_мп #кремль
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В УПЦ-КП обвиняют представителей УПЦ (МП) в препятствовании встречи Порошенко с иерархами

В Киево-Печерской лавре проходит заседание Собора епископов УПЦ (МП)

В Николаеве вечером горела церковь- ГСЧС

Ректору Московской духовной академии архиепископу Амвросию запрещен въезд в Украину на три года

Аваков: МВД не допустит провокаций на религиозной почве, ситуации с "титушками" будут пресекаться

Житель Харьковской области украл из храма 9 икон

Ректор Московской духовной академии не мог быть допущен на территорию Украины - Госпогранслужба

Порошенко подписал закон о передаче в пользование Вселенскому патриархату Андреевской церкви в Киеве

Реконструкцию Андреевской церкви, где разместится представительство Вселенского патриархата в Украине, ускорят

Новая Церковь будет называться "Православная церковь в Украине"

ПОСЛЕДНЕЕ

Суд определил порядок исследования доказательств в деле об убийстве Вороненкова

На Оболони в автомобиле обнаружен мертвым мужчина, предположительно, погибший от взрыва гранаты

Боевики 4 раза обстреляли позиции Объединенных сил во вторник

Адвокат обвиняемого в смертельном ДТП в центре Харькова требует отвода экспертов

Во Львовской области таможенники изъяли почти 7 кг контрабандного янтаря

CNN подает в суд на Трампа из-за отзыва допуска в Белый дом у журналиста

В Киеве на ул.Шота Руставели прорвало трубу с горячей водой, заблокировано движение транспорта

Задержанному в Германии экс-нардепу Д.Крючкову выдвинуто подозрение

Детали проверки финсостояния связанных с сыном Януковича лиц составляют банковскую тайну

Alibaba разместит в Льеже логистический хаб, премьер Бельгии приветствует проект

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА