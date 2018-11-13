Кириленко о постановлении Собора епископов УПЦ (МП): Впечатление, что документ написан в Кремле

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко считает, что принятое во вторник постановление Собора епископов Украинской православной церкви (Московского патриархата) указывает на зависимость от Кремля.

"Впечатление такое, что сегодняшнее постановление Собора УПЦ (МП) написано в Кремле. А чем еще можно объяснить непризнание канонических решений Константинополя, нежелание Томоса об автокефалии для Украинской церкви и страх встречи с президентом своей страны? Только зависимостью от страны другой!" - написал В.Кириленко в Твиттере во вторник.

Собор епископов УПЦ (МП) в своем постановлении от 13 ноября заявил о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.

В документе также подчеркивается, что процесс предоставления Томоса об автокефалии является "искусственным, навязанным извне, не отражает внутренней церковной необходимости, не принесет реального церковного единства и углубит разделение и усилит конфликты среди народа Украины". Поэтому Собор епископов считает невозможным при таких условиях вовлечение епископата, духовенства и мирян УПЦ (МП) в эти процессы.

Что касается запланированной на вторник встречи архиереев УПЦ (МП) с президентом Украины Петром Порошенко, то возникла ситуация с расхождением в месте ее проведения. Так, АП направила предстоятелю УПЦ (МП) митрополиту Онуфрию приглашение на встречу с главой государства, которая должна была состояться во вторник в "Украинском доме". При этом УПЦ (МП) собрала всех иерархов церкви для встречи с президентом в Киево-Печерской лавре.

Собор епископов УПЦ (МП), собравшийся на заседание в Киево-Печерской лавре, заявил о готовности провести встречу с П.Порошенко, но только "на церковной территории".

Позднее пресс-служба АП изложила позицию президента о том, что он готов к диалогу и встрече в "Украинском доме".