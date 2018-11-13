Адвокат обвиняемого в смертельном ДТП в центре Харькова требует отвода экспертов

Адвокат обвиняемого в смертельном ДТП в центре Харькова Геннадия Дронова Сергей Перепелица заявил ходатайство об отводе экспертов научно-исследовательского института судебных экспертиз им.Бокариуса, проводивших автотехнические и дополнительную экспертизы.

"Исходя из расхождений, которые есть в (дополнительной - ИФ) экспертизе, есть заявление об отводе экспертов, - сказал С.Перепелица в ходе заседания суда в среду.

Судья Виктор Попрас объявил перерыв для вызова в судебное заседание экспертов, поскольку Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает, что при рассмотрении заявления об отводе должны быть выслушаны те, кого хотят отвести.

Прежде, чем объявить перерыв, суд рассмотрел ряд ходатайств от представителя потерпевших Ларисы Матвеевой. Он удовлетворил ходатайство о приобщении к материалам дела копий чеков о возвращении средств, которые мать обвиняемой в ДТП Елены Зайцевой Татьяна Иванова перевела на счета потерпевших, чьи интересы представляет Л.Матвеева. Суд также приобщил к материалам дела адвокатский запрос Л.Матвеевой в Министерство здравоохранения по проведению судебной наркологической экспертизы Е.Зайцевой и ответ на него.

Вместе с тем суд отказал в удовлетворении ходатайств о вызове в суд для допроса медсестры областного наркологического диспансера, принимавшей участие в осмотре Е.Зайцевой после ДТП, а также экспертов, проводивших ее психиатрическую экспертизу.

Следующее заседание по делу назначено на 20 ноября.

Как сообщалось, вечером 18 октября 2017 года на перекрестке ул.Сумская и переулка Мечникова в Харькове автомобиль Lexus RX под управлением девушки 20 лет, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg. В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар и совершил наезд на 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте (4 девушки и молодой человек). Еще одна девушка умерла от полученных травм в больнице утром 26 октября. Кроме того, в результате ДТП пострадала пассажирка Lexus.

По факту ДТП было начато уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек) УК Украины. Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы.

20 октября Киевский райсуд Харькова арестовал водителя Lexus Е.Зайцеву на 60 дней без возможности внесения залога. В ходе заседания суда адвокат Е.Зайцевой Юлия Козырь заявила, что водитель второго автомобиля – Volkswagen Touareg Г.Дронов нарушил правила дорожного движения, однако ему подозрения не выдвинуто.

6 ноября было объявлено о подозрении по ч.3 ст.286 Г.Дронову. 8 ноября Киевский райсуд Харькова определил ему меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Позднее Киевский райсуд Харькова неоднократно продлевал меру пресечения обоим подозреваемым. 2 февраля 2018 года обвинительный акт в отношении Е.Зайцевой и Г.Дронова поступил в Киевский райсуд Харькова.

Материалы в отношении автошколы, где училась Е.Зайцева, были выделены в отдельное производство по ст.367 (служебная халатность) УК Украины.