События

15:28 10.11.2018

12 человек погибли в Иордании в результате наводнения

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По меньшей мере, 12 человек погибли в результате наводнения в Иордании, передают в субботу западные СМИ со ссылкой на местные власти.

Помимо этого, несколько человек числятся пропавшими без вести.

Ливневые дожди и сильный ветер обрушились на регион Персидского залива, в особенности оказался затронут город Петра на юге Иордании, который пользуется популярностью среди туристов.

В связи с наводнением из Петры и других городов были срочно эвакуированы туристы, а также местные жители. Многие из местных жителей установили палатки в безопасных районах после того, как покинули свои дома.

Теги: #наводнение #иордания
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Интерфакс-Украина
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