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10:20 10.11.2018

Кривенко уволен с поста первого заместителя командующего Нацгвардиии Украины

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Кривенко уволен с поста первого заместителя командующего Нацгвардиии Украины

Президент Украины Петр Порошенко уволил Александра Кривенко с поста первого заместителя командующего Национальной гвардии и зачислил его в распоряжение командующего Нацгвардии.

Соответствующий указ датирован 10 ноября и обнародован на сайте главы государства.

А.Кривенко был назначен первым заместителем командующего Национальной гвардии Украины 18 апреля 2014 года.

Родился 20 апреля 1958 с. Глинск Светловодского района Кировоградской области. В 1979 году окончил Омское высшее общевойсковое командное училище. С 1998 года проходит службу во внутренних войсках. Прошел путь от командира взвода до заместителя командующего внутренних войск МВД Украины.

Теги: #нацгвардия #кадры #кривенко
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