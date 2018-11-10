Кривенко уволен с поста первого заместителя командующего Нацгвардиии Украины

Президент Украины Петр Порошенко уволил Александра Кривенко с поста первого заместителя командующего Национальной гвардии и зачислил его в распоряжение командующего Нацгвардии.

Соответствующий указ датирован 10 ноября и обнародован на сайте главы государства.

А.Кривенко был назначен первым заместителем командующего Национальной гвардии Украины 18 апреля 2014 года.

Родился 20 апреля 1958 с. Глинск Светловодского района Кировоградской области. В 1979 году окончил Омское высшее общевойсковое командное училище. С 1998 года проходит службу во внутренних войсках. Прошел путь от командира взвода до заместителя командующего внутренних войск МВД Украины.