Киев собирает информацию по химическому выбросу в оккупированном Крыму для обращения в ОЗХО

Министерство иностранных дел Украины направит обращение в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) относительно химического загрязнения в оккупированном Крыму, как только будут собраны все материалы и доказательства.

Как рассказала спикер МИД Марьяна Беца в эфире "5 канала", соответствующий документ направят, как только появятся результаты экспертиз относительно реального состояния химического загрязнения в оккупированном Крыму.

В частности, она отметила, что ответственность за ситуацию с заводом "Крымский титан" полностью лежит на Российской Федерации.

"Нам нужно для передачи в Организацию по запрещению химического оружия полный пакет документов. Мы собираем со всех причастных, компетентных органов всю информацию, все материалы, все доказательства. Нам нужна экспертная оценка наших ведомств, и как только мы получим их – я думаю, это будет в ближайшее время – мы сразу передадим это в Организацию по запрещению химического оружия", - сообщила М.Беца.

Как сообщалось, жители Армянска (временно оккупированный Крым) с 24 августа массово жалуются в соцсетях на плохой запах в воздухе и желтый налет, похожий на ржавчину, который покрывает металлические предметы. На деревьях, по их словам, желтеет и раньше времени опадает листва. Некоторые горожане сообщают также о першении в горле и сыпи на коже.

"Власти" Крыма в ночь на 4 сентября объявили о решении остановить на две недели работу армянского филиала "Титановых инвестиций" в связи с превышением предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида на севере полуострова. Кроме того, в Армянске на две недели объявили внеплановые каникулы. Дети дошкольного и школьного возраста "в профилактических целях" в сопровождении матерей были отправлены на отдых в крымские санатории.

С 6 сентября контрольные пункты въезда/выезда "Каланчак" и "Чаплинка" (Херсонская обл., на административной границе с оккупированным Крымом) временно прекратили свою работу в связи с экологической ситуацией с крымским заводом, в штатном режиме работает КПВВ "Чонгар".

4 сентября министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил об угрозе экологической катастрофы в оккупированном Россией Крыму.

В свою очередь представитель украинского омбудсмена по соблюдению прав жителей АР Крым и г.Севастополя Исмаил Халиков на своей странице в соцсети Фейсбук проинформировал, что 4 сентября появилась информация о том, что концентрация сернистого ангидрида в воздухе превысила норму. Он сообщил, что эта информация передана в международные организации ООН, ОБСЕ, Всемирную организацию здравоохранения и Красный крест "с целью документирования фактов нарушения прав человека", а также прокуратуру АР Крым (базируется в г.Киеве) для возбуждения уголовного дела в отношении лиц, причастных к нарушению экологических прав граждан на временно оккупированных территориях Украины и угрозы их жизни.

5 сентября председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат из фракции "Блока Петра Порошенко" Рефат Чубаров заявил, что Украина должна обратиться в Организацию по борьбе с химическим оружием (ОЗХО) с просьбой провести мониторинг ситуации на территории завода "Крымский титан" в оккупированном Крыму, где произошел выброс химикатов.