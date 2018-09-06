События

18:33 06.09.2018

США, ФРГ, Канада и Франция поддерживают выводы Британии о причастности властей РФ к атаке в Солсбери

2 мин читать
США, ФРГ, Канада и Франция поддерживают выводы Британии о причастности властей РФ к атаке в Солсбери

США, Германия, Канада и Франция выразили поддержку выводам Британии относительно причастности властей России к нападению на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, сообщает в четверг Bloomberg со ссылкой на представителя британского премьера.

По словам представителя Терезы Мэй Джеймса Слэка, "в совместном заявлении США, Франция, Канада и Германия присоединились к Великобритании, заявив, что атака была почти определенно одобрена на высоком уровне в руководстве (России - ИФ)".

Согласно информации "Скай ньюс", лидеры этих стран выразили "полное доверие" британской оценке, заключающейся в том, что два подозреваемых по инциденту в Солсбери были сотрудниками ГРУ.

Накануне британская полиция назвала имена двух россиян - Александра Петрова и Руслана Боширова, которые обвиняются в заговоре с целью убийства экс-полковника ГРУ С.Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. По мнению британских следователей, эти имена являются псевдонимами.

Выступая в минувшую среду в парламенте, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что расследование отравления Скрипалей указало на то, что лица, на которых лежит ответственность за преступление, являются "сотрудниками российской военной разведки, также известной как ГРУ".

Бывший сотрудник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в тяжелом состоянии в Солсбери в начале марта. 12 марта премьер Т.Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России.

В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила под контролем Организации по запрещению химоружия.

Теги: #нападение #химоружие #гру #солсбери #британия
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Москве неизвестный напал с "травматом" на полицейских у посольства Камбоджи

Четверо подозреваемых признались в нападении на Гандзюк

Подозреваемого в нападении на чиновницу Гандзюк Новикова освободили из-под стражи

Королева Елизавета II соболезнует в связи с кончиной экс-генсека ООН Кофи Аннана

В Польше трое мужчин с мачете напали на украинцев

Правоохранители сомневаются в алиби подозреваемого в покушении на Гандзюк - Луценко

По подозрению в нападении на Гандзюк задержаны пять человек

Британские полицейские рассматривают инцидент с наездом автомобиля в Лондоне как теракт

В Лондоне готовы попросить РФ экстрадировать двух подозреваемых по делу о химической атаке в Солсбери

Потерпевшая от нападения в Херсоне согласилась сотрудничать с полицией

ПОСЛЕДНЕЕ

СНБО утвердил комплекс мероприятий по защите нацинтересов в акваториях Азовского и Черного морей

Проживающих на Херсонщине неподалеку от "Крымского титана" детей могут эвакуировать вглубь страны

На Харьковщине упал вертолет ГСЧС

СНБО поручил Кабмину отработать совместную позицию с международными партнерами по противодействию техногенной катастрофы на севере Крыма

КПВВ "Каланчак" и "Чаплинка" на админгранице с Крымом приостанавливают работу из-за ситуации с крымским "Титаном", работает "Чонгар"

СНБО принял решение по надежной защите ядерных установок, материалов, радиоактивных отходов

flydubai удвоит число рейсов в Киеве и перейдет из "Жулян" в "Борисполь"

В августе-2018 аэропорт "Харьков" увеличил пассажиропоток на 10%

Рада установила уголовную ответственность для родителей и опекунов за торговлю малолетними детьми

Еврокомиссия одобрила сделку Apple и Shazam

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА