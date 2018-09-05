Генпрокуратура получила разрешение суда на проверку смс в телефоне журналистки "Нового времени" Бердинских

Генеральная прокуратура Украины получила разрешение суда на проверку смс-сообщений (за 17 месяцев) в телефоне журналистки журнала "Новое время" Кристины Бердинских, аналогичное определению в отношении главного редактора программы антикоррупционных расследований "Схемы" Натальи Седлецкой.

"Лариса Сарган (пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко - ИФ) сообщила, что по моему телефону тоже есть определение суда, аналогичное тому, что у Натальи Седлецкой… которое позволяет ГПУ проверить мой телефон за 1,5 года", - написала К.Бердинских на странице в Фейсбуке.

Эту же информацию подтвердила народный депутат Светлана Залищук (фракция "Блок Петра Порошенко"). "Были на встрече у генпрокурора по делу Натальи Седлецкой. Он сообщил, что определение суда есть не только по Наталье, но и по Кристине Бердинских", - написала нардеп в Фейсбуке.

Как сообщалось, 4 сентября редакция программы антикоррупционных расследований "Схемы" заявила, что Генпрокуратура получила доступ к информации телефона главного редактора Н.Седлецкой и расценила это как давление на независимого журналиста.

"Печерский районный суд Киева предоставил доступ Генеральной прокуратуре к телефонным разговорам, СМС и местонахождении телефона Натальи Седлецкой по делу о вероятном разглашении государственной тайны и данных досудебного следствия директором НАБУ Артемом Сытником. Не за конкретный день, а за 17 месяцев", - сказано в заявлении, обнародованном на странице программы "Схемы: коррупция в деталях" в соцсети Фейсбук.

В тот же день спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко на своей странице в соцсети Фейсбук сообщил, что информация с телефона Н.Седлецкой, к которой получили доступ прокуроры, не включает содержание разговоров, и не будет никакого вмешательства в профессиональную деятельность и личную жизнь журналиста.

"Судом разрешено провести исследования материалов оператора телекоммуникаций за период в 17 месяцев. Это обусловлено необходимостью установления даты, времени и места вероятной огласки данных с ограниченным доступом руководителем НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины - НФ) в рамках уголовного производства по ч.2 ст.163, ч.1 ст.182, ч.1 ст. 328, ч 2.ст.387 Уголовного кодекса Украины", - сообщил спикер Генпрокуратуры.

Кроме того, по его словам, Н.Седлецкая выступает вместе с другими гражданами в качестве возможного свидетеля.

5 сентября Н.Седлецкая сообщила, что генпрокурор пригласил ее на встречу в этот же день, чтобы объяснить получение прокуратурой доступа к информации с ее телефона.

Вместе с тем она заявила, что "Радио Свобода" приглашает Ю.Луценко в это же время "вместо кулуарной встречи за закрытыми дверями дать открытый комментарий в прямом эфире".

Позднее Н.Седлецкая сообщила, что Ю.Луценко отказался публично отвечать на вопросы относительно доступа следователей к ее телефону: "Юрий Луценко отказался от прямого эфира "Радио Свобода" и не захотел публично отвечать на вопросы о доступе следователей к моему телефону. (…) Наше предложение прийти на эфир остается открытым". Он пригласил народных депутатов Викторию Сюмар и Ольгу Червакову на свою встречу с ней.