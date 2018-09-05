Подозреваемого в убийстве историка Шитюка в Николаеве арестовали на два месяца без права на залог

Центральный райсуд г.Николаева избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве иследователя Голодомора Николая Шитюка в виде двух месяцев пребывания под стражей без права внесения залога, сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

"Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток 25-летнему жителю Николаевской области, который подозревается в дерзком убийстве руководителя института истории, политологии и права Николаевского национального университета имени Сухомлинского, профессора Николая Шитюка", – говорится в сообщении на сайте ведомства во вторник.

В информации уточняется, что в одном из домов по проспекту Центральному в г.Николаеве, между злоумышленником и потерпевшим возник конфликт, в ходе которого молодой человек схватил кухонный нож и нанес не менее 17 ударов ученому в область шеи, спины и груди. От ножевых ранений 65-летний мужчина скончался на месте.

Ранее сообщалось, что 1 сентября в полицию поступило сообщение о том, что в квартире по пр. Центральному найден труп мужчины с признаками насильственной смерти. На теле 65-летнего потерпевшего эксперты обнаружили многочисленные ножевые ранения в области шеи, спины и груди. Им оказался известный ученый и исследователь Голодомора Н.Шитюк.

2 сентября, на основании собранных доказательств, правоохранителями злоумышленник был задержан. 25-летнего жителя Николаевского района правоохранители задержали на остановке общественного транспорта. Смертельные ножевые ранения злоумышленник нанес пострадавшему из-за внезапно возникшей ссоры на почве личных взаимоотношений. Ему было сообщено о подозрении по ч.1 ст.115 УК Украины (Умышленное убийство). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 лет до пожизненного заключения.

3 сентября и. о. начальника Центрального отдела полиции ГУНП в Николаевской области Виктор Прокудин сообщил, что подозреваемый в убийстве ученого и исследователя Голодомора Н.Шитюка оказался его дальним родственником.

"Установлено, что к совершению указанного преступления причастен 25-летний мужчина, житель Николаевского района. Он является дальним родственником потерпевшего и неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершения преступлений корыстного, насильственного характера, связанных с незаконным оборотом наркотиков, - сказал В. Прокудин, видеокомментарий которого размещен на сайте полиция Николаевской области.