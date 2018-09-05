События

00:33 05.09.2018

Подозреваемого в убийстве историка Шитюка в Николаеве арестовали на два месяца без права на залог

2 мин читать
Подозреваемого в убийстве историка Шитюка в Николаеве арестовали на два месяца без права на залог

Центральный райсуд г.Николаева избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве иследователя Голодомора Николая Шитюка в виде двух месяцев пребывания под стражей без права внесения залога, сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

"Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток 25-летнему жителю Николаевской области, который подозревается в дерзком убийстве руководителя института истории, политологии и права Николаевского национального университета имени Сухомлинского, профессора Николая Шитюка", – говорится в сообщении на сайте ведомства во вторник.

В информации уточняется, что в одном из домов по проспекту Центральному в г.Николаеве, между злоумышленником и потерпевшим возник конфликт, в ходе которого молодой человек схватил кухонный нож и нанес не менее 17 ударов ученому в область шеи, спины и груди. От ножевых ранений 65-летний мужчина скончался на месте.

Ранее сообщалось, что 1 сентября в полицию поступило сообщение о том, что в квартире по пр. Центральному найден труп мужчины с признаками насильственной смерти. На теле 65-летнего потерпевшего эксперты обнаружили многочисленные ножевые ранения в области шеи, спины и груди. Им оказался известный ученый и исследователь Голодомора Н.Шитюк.

2 сентября, на основании собранных доказательств, правоохранителями злоумышленник был задержан. 25-летнего жителя Николаевского района правоохранители задержали на остановке общественного транспорта. Смертельные ножевые ранения злоумышленник нанес пострадавшему из-за внезапно возникшей ссоры на почве личных взаимоотношений. Ему было сообщено о подозрении по ч.1 ст.115 УК Украины (Умышленное убийство). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 лет до пожизненного заключения.

3 сентября и. о. начальника Центрального отдела полиции ГУНП в Николаевской области Виктор Прокудин сообщил, что подозреваемый в убийстве ученого и исследователя Голодомора Н.Шитюка оказался его дальним родственником.

"Установлено, что к совершению указанного преступления причастен 25-летний мужчина, житель Николаевского района. Он является дальним родственником потерпевшего и неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершения преступлений корыстного, насильственного характера, связанных с незаконным оборотом наркотиков, - сказал В. Прокудин, видеокомментарий которого размещен на сайте полиция Николаевской области.

Теги: #расследование #николаев #украина #убийство
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Украина инициирует создание межгосударственной контактной группы для борьбы с оргпреступностью

Прокуратура через суд требует устранить нарушения техники противопожарной безопасности в четырех детсадах на Харьковщине

Лесной пожар на Харьковщине локализован

Дежурящим на админгранице с Крымом пограничникам выдали спецзащиту из-за химических выбросов на оккупированном полуострове

Украина сделала добровольный взнос в бюджет Совета Европы в размере $400 тыс. - Климкин

Чемодан с расчлененным телом женщины выявили близ железнодорожных путей под Киевом

ГПУ получила разрешение на "заочное" расследование в отношении Азарова

Станция метро "Политехнический институт" закрыта на вход

Командующий ВМС Украины провел встречу со своим турецким коллегой.

Боевики 20 раз обстреляли позиции ВСУ, потерь нет – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

На подконтрольной части Украины людям ничего не угрожает в связи с ситуацией с крымским "Титаном" - Черныш

Климкин заявил об экологической катастрофе в оккупированном Россией Крыму

В ГПУ заверили, что о прослушивании журналистки Седлецкой речь не идет

В Украине работает многонациональная инспекционная группа Великобритании

Комиссия Госавиаслужбы согласовала рейсы из Киева в Стамбул для МАУ и "Розы Ветров"

Боевики пять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе во вторник

Рада отклонила евроинтеграционный законопроект в сфере защиты прав на промышленные знаки и торговые марки

Тимошенко назвала ситуацию с журналисткой "Схем" "попыткой установления прямой цензуры в СМИ"

"Промпрылад. Реновация" реконструирует завод в Ивано-Франковске в образовательно-офисный кластер к 2024 г.

Редакция программы "Схемы" утверждает: Генпрокуратура получила доступ к личной информации телефона главреда Седлецкой

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА