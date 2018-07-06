События

02:28 06.07.2018

Дело группы, вымогавшей у харьковского бизнесмена 260 тыс. грн, направлено в суд

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Прокуратура Харьковской области направила в Ленинский райсуд города обвинительный акт в отношении трех мужчин, угрожавших убить харьковского предпринимателя, если он не заплатит им 260 тыс.грн.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, всем троим инкриминируется вымогательство денег с угрозой насилия, убийства, повреждения и уничтожения имущества, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч.2 ст.189 УК Украины). Двоим из них также объявлено о подозрении в хранении боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (ч.1 ст.263 УК Украины).

"Максимальная санкция инкриминируемых статей предусматривает наказание в виде 7 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

По данным досудебного расследования, что в сентябре прошлого года один из подозреваемых узнал, что его знакомый якобы задолжал банку 260 тыс. грн., и решил "подзаработать", для чего вступил в сговор с двумя товарищами. Они заявили предпринимателю, что он якобы должен им деньги и потребовали их отдать. В противном случае угрожали расправой над ним и его семьей и повреждением имущества. После неоднократных угроз, зимой этого года подозреваемые дважды бросали в окно квартиры бизнесмена молотки с прикрепленной к ним взрывчаткой.

Бизнесмен в конце концов обратился за помощью в полицию. Во время очередной встречи с предпринимателем вымогателей задержали. В ходе санкционированных судом обысков по месту жительства двух фигурантов дела правоохранители обнаружили боеприпасы, в частности, осколочную гранату Ф-1 и граната РГД-5, которые хранились без предусмотренного законом разрешения.

Теги: #суд #харьков #вымогатели
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