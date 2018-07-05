События

16:58 05.07.2018

В Испании задержали около 130 членов армяно-грузинской банды, включая "воров в законе"

1 мин читать
В Испании задержали около 130 членов армяно-грузинской банды, включая "воров в законе"

В Испании задержаны 129 членов армяно-грузинской криминальной группировки в ходе масштабной спецоперации, говорится в заявлении, опубликованном в четверг на официальном сайте Интерпола.

По данным Интерпола, операция проводилась с 25 по 29 июня. Ей предшествовало расследование, длившееся в течение двух с половиной лет.

Спецоперация была проведена одновременно в нескольких городах Испании при тесном сотрудничестве грузинских и испанских правоохранительных органов, в ней также участвовали Интерпол и Европол.

С целью задержания подозреваемых обыски были проведены примерно в 70 домах, где полицейские обнаружили огнестрельное оружие, драгоценности и денежные средства. Группировкой руководили семь грузинских и армянских "воров в законе".

В пресс-релизе МВД Испании подчеркивается, что данная группировка причастна к таким преступлениям, как торговля наркотиками, незаконное владение оружием и факты вымогательства и коррупции.

Теги: #испания #опг #полиция
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Шевченковском районе Киева застрелили полицейского

В Херсонской области задержали женщину, которая пыталась продать своего сына

Порошенко: Украинская полиция приближается к европейским стандартам

В центре Киева частично перекроют движение транспорта

Полиция в Украине продолжит меняться, обеспечивая безопасность и завоевывая доверие

Полиция в Киеве задержала преступника, ранее сбежавшего из зала Миргородского райсуда

Полиция разыскивает двоих неизвестных, совершивших разбойное нападение на рынке в Киеве и ранивших женщину

Туроператор Join UP! сокращает полетную программу в Испанию

Полицейские задержали похитителей мужчины из Житомира

Замглавы Нацполиции: полиция помешает захвату рейдерами выращенного урожая

ПОСЛЕДНЕЕ

Луценко уведомил М.Добкина об изменении ранее сообщенного ему подозрения

Пожар на комбинате в Киеве ликвидирован – ГСЧС

ЦПК обжалует отказ Верховного суда открывать производство по иску к Порошенко за назначение Жебривского аудитором НАБУ

Госкомтелерадио не рекомендует к ввозу в Украину еще 4 российские книги

Лондон по-прежнему исходит из того, что за попыткой отравления Скрипалей стоит Россия

В Великобритании обвинили Россию в дезинформации

Состояние Сенцова относительно стабильное, он на витаминах и глюкозе

Пять жителей села в Одесской области отравились грибами

Украинский консул 11-12 июля попытается посетить политзаключенного в РФ Клыха, находящегося в психбольнице - Денисова

В Минске могут рассмотреть вопрос разблокирования освобождения украинских политзаключенных в РФ – И.Геращенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА