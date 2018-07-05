В Испании задержали около 130 членов армяно-грузинской банды, включая "воров в законе"

В Испании задержаны 129 членов армяно-грузинской криминальной группировки в ходе масштабной спецоперации, говорится в заявлении, опубликованном в четверг на официальном сайте Интерпола.

По данным Интерпола, операция проводилась с 25 по 29 июня. Ей предшествовало расследование, длившееся в течение двух с половиной лет.

Спецоперация была проведена одновременно в нескольких городах Испании при тесном сотрудничестве грузинских и испанских правоохранительных органов, в ней также участвовали Интерпол и Европол.

С целью задержания подозреваемых обыски были проведены примерно в 70 домах, где полицейские обнаружили огнестрельное оружие, драгоценности и денежные средства. Группировкой руководили семь грузинских и армянских "воров в законе".

В пресс-релизе МВД Испании подчеркивается, что данная группировка причастна к таким преступлениям, как торговля наркотиками, незаконное владение оружием и факты вымогательства и коррупции.