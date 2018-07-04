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12:07 04.07.2018

Пашинян заявил о переходе властей Армении на армянские компьютеры

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Пашинян заявил о переходе властей Армении на армянские компьютеры

Правительство Армении перешло к работе на компьютерной технике армянского производства.

"Отныне в залах заседаний правительства будет установлена компьютерная техника армянского производства. Развитие высоких технологий в Армении является приоритетом правительства. Речь идет не только о программном обеспечении, но и конкретно технике", - сказал на заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, компьютерная техника армянского производства должна быть установлена также в парламенте.

"Необходимо оказать финансовое содействие, чтобы в зале заседаний парламента также были установлены компьютеры армянского производства. Очень важно, чтобы производство развивалось, и предпочтение надо отдавать местному производству. Это и приятно, и выгодно", - отметил премьер Армении.

Теги: #пашинян #армения
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