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14:01 03.07.2018

Глава Мининфраструктуры заявил о возвращении всех "застрявших" туристов в Украину

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Глава Мининфраструктуры заявил о возвращении всех "застрявших" туристов в Украину

 Все граждане Украины, которые "застряли" в Тунисе, Албании, Грузии и других странах из-за конфликта между туроператором Oasis и авиакомпанией "Браво", возвращены в Украину, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян на пресс-конференции в Киеве во вторник.

"Мы искренне надеялись, что рынок дерегулирован и мы увидим идеальный механизм, когда бизнес работает с обществом. Этого не произошло, мы были вынуждены вмешаться и обеспечили возврат в Украину из Туниса, Албании и других стран наших граждан", – сказал глава Мининфраструктуры.

По его словам, кризис преодолен и проблема решена.

В.Омелян отметил, что в целом из-за сложившейся ситуации пострадало около полутора тысяч украинских туристов.

Как уточнил государственный секретарь министерства иностранных дел Андрей Заяц, сегодня в Украину прибывает два последних рейса с "застрявшими" туристами из Туниса.

"Как сообщает наше посольство, буквально недавно вернулись последние два рейса – 172 и 174 пассажира. А значит, благодаря принятым усилиям, удалось вывезти граждан из аэропорта Туниса", - сказал А.Заяц.

Он добавил, что министерство рекомендовало всем пострадавшим предоставить коллективное обращение в суд на туроператоров.

Ранее украинская авиакомпания "Браво" сообщила, что проблема с доставкой пассажиров и отменой рейсов возникла из-за сформировавшейся задолженности туроператора Oasis в размере 25 млн грн.

В то же время компания Oasis назвала эту информацию недостоверной и возложила ответственность за срыв полетов на авиакомпанию.

Теги: #омелян #мининфраструктуры #туристы #возвращение
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