Денисова просит посольства стран ЕС призвать Путина освободить всех украинских политзаключенных, включая Сенцова

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к представителям посольств стран – членов Европейского Союза с просьбой призвать президента России Владимира Путина освободить всех украинских политзаключенных.

"Мы просим вас обратиться к Путину с призывом освободить всех политзаключённых, всех заложников", - сказала Л.Денисова на встрече с представителями посольств стран-членов ЕС в понедельник в Киеве.

Она подчеркнула, что призыв должен касаться не только голодающего в российской колонии Олега Сенцова, а всех "пленников Кремля".