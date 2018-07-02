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14:55 02.07.2018

Денисова просит посольства стран ЕС призвать Путина освободить всех украинских политзаключенных, включая Сенцова

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Денисова просит посольства стран ЕС призвать Путина освободить всех украинских политзаключенных, включая Сенцова

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к представителям посольств стран – членов Европейского Союза с просьбой призвать президента России Владимира Путина освободить всех украинских политзаключенных.

"Мы просим вас обратиться к Путину с призывом освободить всех политзаключённых, всех заложников", - сказала Л.Денисова на встрече с представителями посольств стран-членов ЕС в понедельник в Киеве.

Она подчеркнула, что призыв должен касаться не только голодающего в российской колонии Олега Сенцова, а всех "пленников Кремля".

Теги: #ес #сенцов #денисова #путин
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