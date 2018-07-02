События

14:26 02.07.2018

Из Туниса вылетел первый самолет с застрявшими украинскими туристами

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Из Туниса вылетел первый самолет с застрявшими украинскими туристами

Из Туниса вылетел первый из пяти самолетов с украинскими туристами на борту, которые ранее не смогли вовремя вернуться на родину, сообщил начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич

"В 12:30 из Туниса вылетел один из пяти самолетов, которые в течение 2-3 июля должны перевезти украинских туристов, которые не смогли вовремя вернуться домой", - написал В.Кирилич на своей странице в микроблоге "Твиттер" в понедельник.

Как сообщалось, несколько суток сотни украинских туристов не могут вылететь из Туниса в Украину.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян на странице в Facebook написал, что сложившаяся ситуация обусловлена значительной задолженностью туроператора Oasis перед авиакомпанией. По итогам договоренностей туроператор обязался за свой счет разместить всех украинских туристов в гостиницах Туниса до понедельника, 2 июля.

Как сообщила в понедельник украинская авиакомпания "Браво", из-за сформировавшейся задолженности туроператора Oasis в размере 25 млн грн в понедельник выполнит пять гуманитарных рейсов из Туниса в Киев и Львов для доставки около 850 пассажиров.

"Принимая во внимание тот факт, что украинские туристы оказались заложниками ситуации, произошедшей по причине, как минимум, недобросовестных действий со стороны туроператора, руководство авиакомпании "Браво после пконсультаций с Министерством инфраструктуры, Министерством иностранных дел и Министерством экономики приняло решение о начале выполнения пяти гуманитарных рейсов 2 июля 2018 года (три рейса в Киев, два – во Львов) за счет авиакомпании с целью обеспечения доставки около 850 пассажиров, пострадавших от действий туроператора в Украине", - официально сообщила авиакомпания.

Теги: #тунис #туристы
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