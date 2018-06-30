Омелян хочет, чтобы туроператором "Oasis Travel" занялась прокуратура

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян называет "возмутительной" ситуация с украинцами, которые "застряли" в аэропорту Туниса, и заявляет, что Мининфраструктуры будет требовать от ГПУ возбудить уголовное дело в связи с мошенничеством со стороны туроператора "Oasis Travel".

"Туроператор "Oasis Travel" задолжал перевозчику "Bravo" более миллиона долларов и не заплатил ни цента. Об этой ситуации "Oasis Travel" знал, были разные моменты урегулирования, никаких средств не поступало. Тем не менее, авиакомпания "Bravo" за свой счет уже вывезла 650 туристов в Украину, этой ночью был еще один дополнительный борт, который забрал 120 человек, еще остается, по нашим подсчетам, около 800", – завил министр в эфире телеканала "112 Украина" в субботу.

По словам В.Омеляна, в понедельник, будут обеспечены еще пять рейсов, которые авиакомпания тоже выполняет за свой счет, чтобы все украинцы вернулись домой. Два рейса будут на Львов и три на Киев. В ближайшее время будет график этих полетов.

"Все люди вернутся. Касательно пребывания (туристов в Тунисе, - ред.) до понедельника, туроператор "Oasis Travel" взял на себя обязательства разместить всех людей за свой счет в гостиницах Туниса", - добавил министр.

"Это возмутительный случай. Я буду рекомендовать Минэкономразвития лишить этого туроператора лицензии. Будет обращение в ГПУ, чтобы возбудить уголовное дело, потому что мы имеем случай с банальным мошенничеством – когда деньги получены, а услуги не предоставлены", – подчеркнул министр.

Утром 30 июня в Киев из Туниса вернулась часть украинских туристов, застрявших в аэропорту г. Монастир.