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10:10 02.07.2018

Новый президент Мексики обещает подружиться с США и бороться с преступностью

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Новый президент Мексики обещает подружиться с США и бороться с преступностью

Победивший на выборах президента Мексики кандидат от коалиции левых сил Лопес Обрадор намерен наладить с Соединенными Штатами отношения дружбы и сотрудничества при учете национальных интересов своей страны и проживающих в США мексиканцев.

Он заявил об этом, выступая перед своими сторонниками в столице с изложением задач, которые намерен решить на посту главы государства.

К ним он отнес борьбу с коррупцией, назвав ее главной причиной социального неравенства. "Избавление от коррупции будет одной из главных задач нового руководства", - подчеркнул Л.Обрадор.

Он пообещал, что в области борьбы с преступностью будет уделять основное внимание устранению причин, порождающих насилие.

Как сообщил Национальный избирательный институт Мексики, за Л.Обрадора отдали голоса от 53% до 53,8% избирателей, в то время как за его ближайшего преследователя Риккардо Ананйю проголосовали немногим более 22% участников выборов. Еще два кандидата - Антонио Мид и Хайме Родригес Кальдерон - получили соответственно 16% и 5,5% голосов.

Все соперники Л.Обрадора на выборах уже признали свое поражение, что делает победу кандидата от мексиканских левых состоявшейся.

Теги: #президент #сша #выборы #мексика
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