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09:45 01.07.2018

Лидер КНДР просил Си Цзиньпина ускорить снятие санкций

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Лидер КНДР просил Си Цзиньпина ускорить снятие санкций

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе июньского визита в Китай обратился к председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой содействовать в ускоренном решении вопроса о снятии экономических санкций с Северной Кореи, сообщила в воскресенье японская газета Yomiuri.

По информации издания, Ким Чен Ын пояснил, что этому должно способствовать успешное достижение договоренностей с США на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре 12 июня.

Издание отмечает, что китайский руководитель заверил Ким Чен Ына, что "приложит максимум усилий" для выполнения этой просьбы.

Вместе с тем, как неоднократно подчеркивали США, Япония и Южная Корея, снятие санкций с Пхеньяна возможно только после полной денуклеаризации Северной Кореи.

Теги: #япония #санкции #китай #кндр
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