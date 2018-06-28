События

15:38 28.06.2018

Дежурный колонии, где удерживают Сенцова, принял заявление украинского омбудсмена

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Дежурный колонии, где удерживают Сенцова, принял заявление украинского омбудсмена

Дежурный колонии "Белый медведь" (Ямало-Ненецкий автономный округ РФ), где удерживают украинского режиссера Олега Сенцова, принял заявление уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

"С 9-ти утра пытаюсь подать заявление в исправительную колонию номер 8, где удерживают Олега Сенцова. И только в 17.02 (местное время – ИФ) вышел дежурный и принял заявление. На какие-либо мои вопросы отвечает одно – я доложу руководству", - написала Л.Денисова на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

Ранее в четверг российский омбудсмен Татьяна Москалькова посетила в колонии голодающего 46-й день О.Сенцова и заявила, что его состояние в целом удовлетворительное, но в связи с его голодовкой остаются опасения.

В свою очередь Л.Денисова заявила, что не верит заявлениям Т.Москальковой. "Сегодня я не верю никаким заявлениям Москальковой. Я могу твердо говорить о том, насколько жив и здоров Олег (Сенцов), только после того, как я сама его увижу", - сказала украинский омбудсмен.

О.Сенцова держит голодовку в колонии "Белый медведь" за полярным кругом в Ямало-Ненецком автономном округе 46-й день. 

Теги: #колония #заявление #омбудсмен #сенцов #денисова
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